Shark Summer: les requins s’invitent tout l’été sur les chaînes inédites de SFR

Du 23 au 29 juillet, Discovery Channel proposera pas moins de huit documentaires dédiés aux requins, sous des angles très différents. Durant toute la semaine, vos soirées seront rythmées de multiples races de squales, et des invités parfois inattendus, à partir de 20 h 45 :

Guadalupe : la nurserie des Grands Blancs (23 juillet)

Où vont les grands requins blancs pour se reproduire ? Le professeur Mauricio Hoyos et son équipent partent sur les traces de ces squales pour tenter de mieux comprendre ce phénomène, dans l’espoir de protéger une nurserie potentielle.

Requins des abysses 3 (24 juillet)

Requins des Abysses est de retour. L’équipe poursuit sa quête de requins toujours plus étranges et embarque sur un navire de pêche pour étudier et relâcher les prises accessoires des grandes profondeurs.

Air Jaws : le retour (25 juillet)

Cela fait 17 ans que Jeff Kurr et Chris Fallows suivent le grand requin blanc, capable de faire des sauts spectaculaires pour chasser sa proie. La population de requins semble avoir été chassée des côtes sud-africaines par les orques, et le duo se rend en Nouvelle-Zélande pour tenter de la retrouver.

Ronda Rousey : du ring aux requins (26 juillet)

Paul de Gelder, à la fois rescapé d’une attaque de requin et fervent défenseur de l’espèce, coache la championne olympique Ronda Rousey. Son but ? La préparer à affronter son adversaire le plus redoutable : le combattant ultime sous l’océan, le requin Mako.

Shark safari (27 juillet)

Chaque année, au large des côtes africaines les plus imposants des grands requins blancs disparaissent mystérieusement. Découvrir leur destination secrète peut-il changer l’avenir de cette espèce ?

Best of Sharks (28 juillet)

Découvrez tout ce qui s’est produit dans le monde des requins cette année : des vidéos virales incroyables, les actus les plus hallucinantes, et les innovations scientifiques les plus récentes !

Bear Grylls vs Shark (29 juillet)

Pour les 30 ans de la Shark Week, Bear Grylls affronte son plus grand défi : un requin ! Le maître de la survie saura-t-il faire face au prédateur le plus dangereux de l’océan ?

L’île aux requins — Retour à l’instinct primaire (29 juillet)

Abandonnés nus sur une île déserte, au milieu d’eaux infestées de requins, 5 finalistes de Retour à l’instinct primaire devront se nourrir uniquement de ce que la mer peut leur fournir. Objectif : survivre pendant 14 jours…