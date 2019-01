Savez-vous que font vos enfants à 8h15? La réponse dans le nouveau programme de Disney Channel

Lorsqu'ils passent la porte de la maison et l'arrivée à l'école, que font vraiment nos enfants? Voici le scénario simplissimement génial de la nouvelle série originale de Disney Channel France.

Avec humour, ces épisodes très courts - de 20 secondes à 1 minute -, vont donc retracer la folle vie du chemin de l'école. Selon la chaîne, qui en a fait l'annonce jeudi 24 janvier, ce nouveau format court "made in France", propose de "découvrir des histoires d’enfant avec fantaisie et tendresse" pour un "tourbillon d’aventures"...

Et pour cause: les petits Français vont en moyenne 162 fois le trajet entre l'école et le domicile selon l'OCDE. Et donc faire 162 histoires différentes!

Disney Channel a annoncé le tournage des 44 premiers épisodes dès le mois de février en région parisienne avec six nouveaux talents: Sidwell Weber, Josefine Parada, Violette Heinz, Mael Rouin Berrandou, James Farade et Matheo Rabeyrin.