"Questions pour un champion": Julien Lepers réclame 3,4 millions d’euros devant les prud'hommes

Cette somme comprend aussi "le prix de 28 années d'ancienneté en fonction de son salaire de 40.000 euros par mois environ" ainsi que "500.000 euros pour un préjudice d'image qui correspond à environ un an de salaires", a ajouté l'avocat.

Contacté par l'AFP, l'avocat de FremantleMedia n'était pas joignable dans l'immédiat.

"Ce n'est pas une petite société de production mais une filiale du groupe Bertelsmann, qui fait 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel", a souligné le conseil de Julien Lepers, qui a qualifié l'audience de "virulente, à l'image de son licenciement".

"Julien Lepers a failli sortir de ses gonds, (...) c'est un homme brisé, qui s'est fait viré au bout de 28 ans, c'est une claque, une insulte", selon Me Lambert. "Le producteur a exécuté 'à la cow-boy' une décision du diffuseur France Télévisions, prise par Delphine Ernotte directement, de virer les hommes blancs de plus de 50 ans", a-t-il estimé, "le producteur n'a pas souhaité assumer la décision du diffuseur et a invoqué de fausses raisons pour justifier son licenciement".

Joint par téléphone vendredi, Julien Lepers, 68 ans, n'a pas souhaité répondre aux questions de l'AFP.