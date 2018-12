Que regarder à la télévision pendant les fêtes de Noël ?

Mercredi 19 décembre 2018, sortait en salles Le Retour de Mary Poppins. M6 l'a bien compris, c'est l'occasion parfaite pour une soirée dédiée à notre nourrice magique préférée. Retrouvez donc ce 24 décembre à 21h, le film Disney de 1964, suivi de Dans l'ombre de Mary : La promesse de Walt Disney à 23h30, qui raconte comment son créateur a bataillé pour obtenir les droits d'adaptation de l'héroïne.

Sur Gulli, à 20h40, retrouvez votre ogre vert préféré dans Joyeux Noël Shrek, un moyen métrage qui occupera vos enfants jusqu'à 22h avant d'aller au lit !

Vous n'êtes pas vraiment esprit de Noël et avez envie d'un film policier qui casse avec l'ambiance guirlandes et sapin ? À 20h40, retrouvez 48 heures sur Paramount Channel. Une comédie policière, avec Eddie Murphy et Nick Nolte, dans laquelle un enquêteur s'associe à un malfrat pour retrouver deux braqueurs et leur butin.