Quand Adil Rami ment à l'OM et à son entraîneur pour aller... à Fort Boyard

C'est fou ce que le temps passe vite. Il y a un an jour pour jour, la moustache d'Adil Rami frisait de bonheur : la France devenait championne du monde de football (sans qu'il ne joue une minute), et il vivait une histoire d'amour passionnée et médiatisée avec Pamela Anderson, la star d'Alerte à Malibu, série sur laquelle il avait dû fantasmer dans sa jeunesse. 365 jours plus tard, rien ne va plus pour le défenseur central de l'Olympique de Marseille. Après une saison compliquée, marquée par de nombreuses blessures et des contre-performances qui ont fait enrager le Vélodrome, Adil Rami s'est fait larguer par l'actrice américaine sur Instagram, celle-ci le taclant au niveau de la carotide en dénonçant ses mensonges et infidélités. Et la semaine dernière, il était convoqué par la direction du club et faisait l'objet d'une procédure disciplinaire, qui pourrait le mener à une deuxième séparation. Et là encore, c'est un gros mensonge qui est en cause. Et pas n'importe lequel...