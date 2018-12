On a classé les épisodes de la série 'Black Mirror'

Clément Capot

La sortie de l'épisode spécial interactif Bandersnatch de la série Black Mirror sur Netflix est l'occasion de faire un retour sur les 19 épisodes qui composent les quatre saisons de la série. Nous avons décidé de classer ces épisodes du moins bon au meilleur.

19. Crocodile (S04E03)

Une chargée d'assurances enquête sur un accident de la route et récolte les souvenirs des potentiels témoins grâce à une technologie novatrice. Le problème ? Mia, une architecte qui a assisté à la scène, possède certains souvenirs de crimes commis plusieurs années auparavant et qu'elle aimerait bien ne pas révéler. Jusqu'où ira-t-elle pour les dissimuler ? Si cet épisode est à la dernière place du classement, c'est parce qu'il échoue à montrer la technologie présentée comme une véritable menace.

18. Archange (Arkangel - S04E02)

Une maman poule implante une puce dans le cerveau de sa petite fille pour surveiller tous ses faits et gestes, et ainsi s'assurer qu'elle est hors de danger à chaque instant de son existence. Bien entendu, jusqu'à ce que ça dérape. Porté par Jodie Foster, le récit est aussi intéressant que banal. Il fait malheureusement beaucoup trop écho à l'épisode Retour sur image, que vous aurez l'occasion de retrouver à une meilleure place dans ce classement.

17. Le Show de Waldo (The Waldo Moment - S02E03)

Et si le prochain chef d'État était une marionnette virtuelle animée en motion capture ? C'est ce que propose Le Show de Waldo dans lequel une farce est poussée beaucoup trop loin.

16. Playtest (S03E02)

Dans Playtest, les jeux vidéos sont devenus plus qu'immersifs. Cet épisode qui côtoie l'horreur nous raconte l'histoire d'un touriste qui participe au test d'un jeu vidéo bien trop réel. Il ne met malheureusement que trop peu en scène les aspects sociaux d'une telle avancée.

15. Tuer sans état d'âme (Men Against Fire - S03E05)

Lorsqu'on est un soldat et que l'on obéit aveuglement aux ordres de sa hiérarchie, comment savoir si l'on est manipulé ou non ? C'est le parti pris par cet épisode de la troisième saison de Black Mirror, dans lequel on ne sait jamais faire la différence entre fiction et réalité, entre mensonge et vérité.

14. Metalhead (S04E05)

Metalhead est probablement l'un des épisodes les plus mystérieux de Black Mirror. Il prend place dans une ambiance post-apocalyptique dans laquelle une femme est poursuivie par un robot canin tueur. Et ? C'est tout. Dans une esthétique léchée et très minimaliste, dans un noir et blanc complet, on ne comprend pas vraiment cet épisode. Certes, il est extrêmement beau à regarder et le récit de la course poursuite est haletant. Mais sa place dans l'univers de Black Mirror reste incompréhensible.

13. Tais-toi et danse (Shut Up and Dance - S03E03)

Un pirate informatique pousse des individus à suivre des instructions aussi risquées qu'absurdes. S'ils ne s'exécutent pas, des informations compromettantes à leur sujet seront révélées. Comment se sortir de cette situation ? Quelles sont ces informations possédées par le maître chanteur ? Pour le savoir, il faudra aller jusqu'au bout de l'épisode.

12. USS Callister (S04E01)

Pour certains, USS Callister est l'un des meilleurs épisodes de Black Mirror. Si nous l'avons beaucoup apprécié, on reste quand même très mesuré à son sujet. Il raconte l'histoire d'un concepteur de jeux vidéo immersifs dans lequel il intègre une version virtuelle de ses collègues grâce à une fraction de leur ADN et sur lesquels il règne en despote. Dit de cette manière, ça semble incompréhensible, mais c'est beaucoup plus simple une fois arrivé devant l'épisode. Il s'agit d'un concept déjà abordé dans la saison précédente, mais poussé encore plus loin. Le tout dans une ambiance qui s'inspire des shows de science-fiction des années 80.

11. 15 millions de mérites (15 Million Merits - S01E02)

Après The Voice, découvrez 15 millions de mérites, un univers futuriste qui place le divertissement avant tout. Le peuple y est obligé de pédaler sur des vélos électriques dans l'espoir de remporter assez de points pour pouvoir s'inscrire à une télé-réalité de talent.

10. San Junipero (S03E04)

San Junipero est un petite ville côtière aux aspects vintage. Deux jeunes femmes s'y rencontrent et vivent une histoire d'amour le temps de soirées qui semblent se dérouler hors du temps. Cet épisode de la troisième saison a marqué de nombreux épisodes de la série. Si nous l'avons énormément adoré, nous avons éprouvé quelques difficultés à le placer plus haut dans ce classement car l'épisode réussit difficilement à mettre en avant la contrainte de l'avancée technologique présentée. Nous l'avons tout de même placé dans le top 10 !

9. L'hymne national (National Anthem - S01E01)

Premier épisode de Black Mirror présenté au public en 2011, L'hymne national met en scène un Premier ministre britannique forcé d'avoir une relation sexuelle avec un cochon. S'il ne s'exécute pas, la princesse retenue en otage ne sera pas libérée. Complètement glaçant, cet épisode nous prouve qu'il n'y a pas besoin de fantômes ou de zombies pour être horrifié !

8. Hang the DJ (S04E04)

Dans une société future, une application permet à des individus de trouver leur âme sœur après avoir vécu une succession de relations. Toutefois, tout est très codifié : ils ne peuvent rester avec ces différentes personnes qu'un temps déterminé à l'avance. Un monde où la drague par application est exacerbée au possible.

7. Chute Libre (Nosedive - S03E01)

En voilà un autre de système contemporain poussé à l'extrême. Nous notons les films, les séries, les hôtels, nos trajets en taxi, les objets que nous achetons, et si nous nous notions mutuellement ? C'est ce que propose Chute libre, un monde dans lequel le statut social est déterminé par la note que nous donnent les autres. Quand on est au sommet tout va bien. Mais dès que la "chute libre" s'entame, c'est à cet instant que cela tourne au vinaigre.

6. Black Museum (S04E06)

En plein désert, un musée. Il rassemble toutes les horreurs technologiques commises par les êtres humains. Une automobiliste de passage s'offre la visite du musée et se voit raconter différentes histoires terribles : un médecin qui se fait greffer un implant pour ressentir la douleur de ses patients, une femme décédée dont la conscience est transposée dans le cerveau de son mari, ou encore un prisonnier exécuté puis condamné à revivre son emprisonnement éternel même après son décès. Plusieurs épisodes réunit en un seul et un twist final complètement déroutant.

5. Retour sur image (The Entire History of You - S01E03)

Dans un futur proche, tout ce que nos yeux voient est enregistré. Ainsi, il est possible de stocker et revisionner l'ensemble de ses souvenirs. Persuadé que sa femme le trompe, un homme va mener l'enquête avec cette technologie. Jusqu'à la folie. Retour sur image compte parmi ces épisodes très terre à terre, dans lesquels on peut se transposer facilement et imaginer la possibilité que cette situation puisse nous arriver. On y pèse le pour et le contre : les avantages de cette technologie en valent-ils tous ses inconvénients ?



4. Haine Virtuelle (Hated in the Nation - S03E06)

Haine Virtuelle est probablement l'épisode le plus ancré dans notre ère. Il s'organise autour d'une enquête pour meurtres. La coïncidence veut que chaque victime ait été la cible d'un "bad buzz" dans les semaines précédant son assassinat. Mais qui tue ces personnes, pourquoi et comment ? L'épisode absolument terrifiant nous fait réfléchir sur notre propre utilisation des réseaux sociaux, sur la conscience que nous avons des mots que nous lançons sur la toile et de leur possible impact.

3. La Chasse (White Bear - S02E02)

Une femme amnésique se retrouve dans un village, déboussolée. Elle est poursuivie par de mystérieux individus. Les témoins de la scène, plutôt que de lui venir en aide, la filment avec leur téléphone. Impossible d'en dire plus sans raconter la fin et livrer l'intégralité du pot aux roses. Une chose est sûre, les révélations additionnées à l'extrême tension sont absolument bouleversantes.

2. Blanc comme neige (White Christmas - épisode spécial de Noël)

Épisode spécial de Black Mirror, Blanc comme neige n'est pas un épisode de Noël heureux. Bien au contraire. On s'y retrouve enfermé dans un chalet autour d'un personnage qui raconte son passé, avec des anecdotes liées à des technologies. Première fois que la série s'essayait à l'anthologie dans l'anthologie. Porté par l'acteur John Hamm, cet épisode est un véritable chef d'œuvre. Sous toutes les coutures.

1. Bientôt de retour (Be Right Back - S02E01)