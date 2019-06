Olivier Giroud dans Secret Story ?

En même temps, on peut la comprendre : beaugosse, tatoué, charismatique, Olivier Giroud a toutes les qualités habituellement recherchées pour ce genre d'émission. On vous rassure tout de suite, la casteuse Caroline Boutier ne l'a pas approché en boîte de nuit récemment, mais il y a quelques années, bien avant le succès de l'Équipe de France durant la Coupe du Monde 2018. Le moment de gêne que cela aurait été... Mais à l'époque, Olivier Giroud avait snobé la proposition. Déjà footballeur professionnel, il gagnait très bien sa vie et n'avait rien à faire dans ce type de programme. Et la suite de sa carrière lui a bien donné raison.