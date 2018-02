Michel Drucker pense à la retraite: "Je réfléchis à une belle fin"

Michel Drucker finit actuellement sa 54e année à la télévision. A 75 ans, il commence à envisager la retraite: "Je ne sais toujours pas où j'en serai en septembre. J'arrive en fin de cycle avec le service public. Je réfléchis à une belle fin", a-t-il confié à Télé Loisirs. Il ajoute: "On me dit que ce n’est pas encore le moment. Toutes les émissions que je fais marchent très fort, je me dis donc que, justement, c’est peut-être le moment d’arrêter. Mais peut-être vais-je prolonger encore un an ou deux".

Dans les colonnes du Parisien, il détaille cette réponse, la journaliste lui faisant remarquer qu'il promettait déjà la même chose il y a deux ans: "Longtemps j’ai eu l’angoisse de l’après", développe-t-il. "Aujourd’hui je n’ai plus peur, parce que je sais que je serai sur scène jusqu’à la fin de ma vie. En revanche, à la télé, j’aimerais ne pas disputer le combat de trop. M’arrêter tant que je suis en forme".

L'animateur prépare plusieurs projets. Il termine l'écriture de son nouveau livre, Ça vous fait quel âge, déjà? Sortie prévue en octobre prochain. Pour 2020, il planche aussi sur un nouveau spectacle: "pour la première fois dans ma carrière, je chanterai", prévient-il dans les pages de Télé Loisirs. "Je reprendrai Nul ne guérit de son enfance, un titre de Jean Ferrat, en hommage à ma famille". Drucker envisage aussi de revenir à la radio pour faire revivre Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter.