M6 va lancer une soirée caritative pour les mal-logés

Baptisée "Rire pour un toit", elle se composera d'un grand spectacle d'humour en prime time, avec une cinquantaine d'humoristes, mais aussi de musiciens, comédiens, sportifs, etc., réunis autour de Jamel Debouzze.

Ce show sera suivi d'un documentaire de la journaliste Mélissa Theuriau, qui a filmé des sans-abris et mal logés dans plusieurs régions et montrera l'action de la Fondation Abbé Pierre pour leur redonner un toit et leur dignité. Les JT et magazines d'info de M6 diffuseront en outre des reportages sur le mal logement.