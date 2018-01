Les groupes M6 et Altice-SFR signent un partenariat décisif pour les chaînes de télévision: voici ce qui change pour vous

Ce partenariat porte sur la mise à disposition de nombreuses fonctionnalités et services, au bénéfice des abonnés SFR, en plus de la reprise des signaux "live" de l'ensemble des chaînes du Groupe M6, en clair (M6, W9, 6ter) et thématiques (Paris Première, Téva, M6 Music, M6 Boutique, Best of Shopping et Girondins TV), ainsi que du service 6play.

Outre les services de télévision de rattrapage déjà disponibles au terme du précédent accord, les abonnés SFR auront ainsi accès à :

• De nouvelles fenêtres de contenus avec :

o du replay au-delà de 7 jours, et même au-delà de 30 jours pour certains programmes ;

o du « season stacking », c'est-à-dire l'accès à tous les épisodes d'une même saison en cours de diffusion ;

o des avant-premières disponibles de 24h à 7 jours à l'avance, dont le premier épisode du reboot de la série MacGyver avec Lucas Till, disponible trois jours avant sa première diffusion prévue le vendredi 5 janvier.

• A terme, plus de 1000 heures de nouveaux programmes inédits de fiction, de cuisine ou d'aventure, accessibles en permanence en délinéarisé et sur tous les terminaux, qui seront réservés exclusivement pour les abonnés des opérateurs :

• Des fonctionnalités et technologies innovantes associées aux contenus du Groupe M6 comme le start over, le npvr, le cast .

• Au nouveau service inédit de TV augmentée du Groupe M6, qui sera prochainement accessible.

La prise en charge, par le groupe M6, des coûts de transport des chaînes en clair est également incluse dans cet accord.

Enfin, dans le cadre de ce partenariat, les deux groupes sont convenus de travailler ensemble au développement de solutions et dispositifs innovants en matière de commercialisation de la publicité au sein des programmes du Groupe M6.

Cet accord, conclu aujourd'hui, prend effet immédiatement.