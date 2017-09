Le terrorisme, sujet le plus traité dans les journaux télévisés en 2016

Le terrorisme a dominé les JT en 2016, devant la crise migratoire et les mobilisations contre la loi travail, a annoncé lundi l'INA après avoir analysé les journaux de TF1, France 2, France 3, Canal +, Arte et M6.

Au cours d'une année marquée par les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, l'assassinat de deux policiers à Magnanville, la fusillade d'Orlando ou les attaques terroristes en Allemagne et en Belgique, le terrorisme a été le thème le plus abordé dans les JT avec 3.052 sujets, soit 10,6 % de l'offre globale d'information.

La crise migratoire (3,81% de l'offre) et la loi travail (3,7%) ont comptabilisé à elles deux 2.167 sujets, précise l'INA dans un communiqué. La campagne présidentielle française a également suscité l'an passé 993 sujets, surtout en fin d'année, avec les primaires à gauche et à droite.