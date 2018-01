EN VIDEO - Le magicien Eric Antoine, critiqué par 30 Millions d’amis, s’engage à ne plus utiliser d’animaux sauvages

M6 diffusait mercredi 3 janvier Tous les vœux sont permis, une émission en prime time dans laquelle le magicien Eric Antoine réalisait les souhaits d’une dizaine de personnes. Mais entre les rires et les larmes, l’un des numéros de prestidigitation a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Rose, une fillette, avait pour vœu d’avoir un animal de compagnie. Le magicien s’est alors amusé en faisant venir une lionne en cage sur la scène. Le but: faire une farce à la petite Rose et lui faire croire que l’animal sauvage deviendrait son animal de compagnie. Quelques instants plus tard, Eric Antoine lui fait apparaître un chaton, toujours présenté dans une cage.

>> A LIRE AUSSI - Vers la fin des animaux au cirque? Sous les chapiteaux, l'inquiétude monte



Sut Twitter, l’association "30 Millions d’amis" s’est ému de cette séquence et considère qu’il n’y a "aucune magie à avoir un animal sauvage en cage sur un plateau TV même pour émerveiller une petite fille".