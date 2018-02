La présentatrice du Media dénonce son licenciement "brutal"

Le Media, dont l'équipe rédactionnelle est composée d'une douzaine de journalistes et de chroniqueurs, a diffusé son premier JT le 15 janvier. Cofondateurs du Media, Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, et Gérard Miller, psychanalyste et compagnon de route de LFI, n'ont pu être joints par l'AFP.

Les journalistes de l'équipe ont, en revanche, pris la défense du Media sur les réseaux sociaux.