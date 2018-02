"La chanson en arabe, ça ne s'imposait pas nécessairement": Isabelle Morini-Bosc choque avec ses propos sur la candidate de The Voice

La jeune chanteuse voilée aux yeux bleus et à la voix d’ange n’en finit plus de faire parler d’elle. Depuis sa prestation dans The Voice, Mennel Ibtissem est au cœur d’une polémique à cause de tweets controversés écrits après l’attentat de Nice en 2016.

De nombreux médias se sont emparés du sujet comme l’émission de C8 Touche pas à mon poste. Lundi soir, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs s’ils trouvaient "cette polémique justifiée".

Isabelle Morini-Bosc a immédiatement répondu par l’affirmative avant de poursuivre: "Le voile ne me choque pas. La chanson en arabe non plus, même si je trouve que, par les temps qui courent, ça ne s'imposait peut-être pas nécessairement."

Une phrase qui n’a pas manqué de faire réagir Cyril Hanouna, qui a répliqué à sa chroniqueuse "Mais arrêtez!". Comme lui, de nombreux téléspectateurs ont désapprouvé les propos de la journaliste.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes dénoncent le racisme dans les propos tenus par Isabelle Morini-Bosc.