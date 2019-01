Golden Globes : Dans quoi a-t-on déjà vu les nominés ?

Nommée pour : Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm dans "Sharp Objects" et Meilleure actrice dans un second rôle dans "Vice".

Amy Adams est une grande actrice de cinéma ! Avant de se tourner vers la télévision et d'interpréter avec brio Camille Preaker dans "Sharp Objects", elle a fait carrière à Hollywood. Elle apparaît dans des films comme "Man of Steel", "Her", "American Bluff "ou encore "Big Eyes". Mais on se souvient tout particulièrement d'elle dans "Premier Contact", où elle joue le rôle d'une linguiste chargée d'établir un contact et de connaître le but d'extraterrestres récemment arrivés sur Terre.