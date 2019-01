Golden Globes 2019 : nominations et pronostiques de la rédaction

Meilleur film dramatique :

Black Panther



BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan



Bohemian Rhapsody



Si Beale Street pouvait parler



A Star is Born





Le pronostique de la rédaction : Le grand favori de cette compétition, c'est bien évidemment A Star is Born, de Bardley Cooper avec Lady Gaga. Et vous verrez par la suite qu'il ne risque pas d'être favori exclusivement dans la catégorie "meilleur film dramatique" puisqu'il pourrait rafler de nombreux trophées lors de la cérémonie. On vous prédit avec presque certitude qu'il remportera la récompense la plus prestigieuse !

Meilleur acteur dans un film dramatique :

Bradley Cooper dans A Star is Born

Willem Dafoe dans At Eternity's Gate

Lucas Hedge dans Boy Erased

Rami Malek dans Bohemian Rhapsody

John David Washington dans BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan





Le pronostique de la rédaction : Pour la catégorie "meilleur acteur dans un film dramatique", c'est beaucoup plus serré. Si de nombreuses personnes s'accorderaient pour donner le Golden Globe à Bradley Cooper, chez SFR News, on penche plutôt pour Rami Malek et sa mémorable performance en Freddie Mercury.

Meilleure actrice dans un film dramatique :

Glenn Close dans The Wife

Lady Gaga dans A Star is Born

Nicole Kidman dans Destroyer

Melissa McCarthy dans Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike dans A Private War





Le pronostique de la rédaction : La question ne se pose pas une seule seconde. Après avoir raflé de nombreuses récompenses musicales et après un premier Golden Globe en 2016 pour sa performance dans la cinquième saison d'American Horror Story, Lady Gaga est fin prête pour en recevoir un deuxième, voire même un troisième dans la foulée !