EN VIDEO - "Virer Tex est un peu dur, surtout qu’il s’est excusé !": l'avis des Grandes Gueules de RMC

Deux semaines après sa blague polémique sur les femmes battues, Tex est définitivement évincé de l’émission de divertissement Les Z'amours, émission qu’il présentait depuis 17 ans.

Une décision de Delphine Ernotte annoncée hier sur France 2. "Les gars, vous savez ce qu’on dit à une fille qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois", a dit l'animateur le 30 novembre sur un plateau de la chaîne concurrente C8.

Pour la comédienne Bérengère Krief, invitée des Grandes Gueules ce vendredi, France Télévision a fait preuve de trop de sévérité. "Il a fait une blague qui, pendant très longtemps, ne choquait personne. Et d’un coup on dit ‘ah ben en fait, ce n’est pas très rigolo", a-t-elle lancé à nos GG.