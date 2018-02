EN VIDEO - "Vous êtes des salauds!": Jean-Luc Mélenchon quitte "C à Vous" furax

Jean-Luc Mélenchon en a après C à vous. Dans le documentaire L'Insoumis, au cinéma le 21 février, on peut voir une séquence où le leader de la France insoumise est furax après l'enregistrement de l'émission de France 5 en mars 2017.

Dans les coulisses, celui qui était alors en pleine campagne présidentielle ne décolère pas. Il fustige le comportement de deux journalistes de l'émission, Anne-Sophie Lapix et Patrick Cohen.

"Ne vous fatiguez plus à m'appeler. Plus jamais! Je ne veux plus jamais les voir!", s'écrie-t-il, avant de s'en prendre à une membre de l'équipe: "Pourquoi vous faites ça? Vous êtes des salauds!". Mélenchon glisse alors un regard complice à son caméraman: "T'as vu ça ? C'est dégueulasse".

Après son passage dans l'émission, l'homme politique s'était fendu d'un message assassin sur Twitter: "Pour le jeu 'ce soir on humilie Melenchon', Lapix fait le record d'audience de sa saison. Plus jamais". La séquence, divulguée par Quotidien, est disponible sur le site de Closer.