EN VIDEO - "M. le président, ceci est votre Emmy" Alec Baldwin dédie sa statuette à Donald Trump

C'était la 18e nomination aux Emmys de l'acteur de 59 ans, qui avait déjà été acclamé pour ses talents comiques dans la sitcom 30 Rock, où il incarne un patron de studio face à Tina Fey, rôle qui lui a valu deux Emmys.

Sa caricature de Trump, singeant sa prononciation de "China" ("Chine") en "Jina", doigts en l'air, bouche poussée en avant à l'extrême et perruque blonde touffue, a ravi le public de SNL et envoyé à des records l'audience d'une émission culte dont il est collaborateur de longue date. Certains sketchs ont été visionnés sur Youtube jusqu'à 20 millions de fois.

Cerise sur le gâteau pour une caricature: sa performance a passablement irrité son modèle: "il est temps de supprimer cette émission ennuyeuse et non-amusante. Le portrait fait (de moi) par Alec Baldwin est pourri", avait twitté Donald Trump fin 2016. "Faire de Donald Trump une blague récurrente pourrait devenir l'oeuvre la plus conséquente de sa carrière", écrivait le magazine The Atlantic en mai à propos de Baldwin.