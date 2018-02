EN VIDEO - Les images impressionnantes de la série événement "One Strange Rock" avec Will Smith

"Je vais vous raconter l'histoire du lieu le plus incroyable qui soit... Et vous savez quoi? Vous y êtes". C'est ainsi que Will Smith présente sa nouvelle série, One Strange Rock, réalisée par Darren Aronofsky pour la chaîne National Geographic. Diffusée à partir du dimanche 25 mars à 20h40, cette série en 10 épisodes a été filmée à travers 45 pays, 6 continents et même dans l'espace.

Dans cette série événement, de célèbres astronautes comme Chris Hadfield, Jeff Hoffman ou encore Mae Jemison retracent l'histoire de la Terre. "En associant l'attrait mondial incomparable de Will Smith à nos astronautes rock stars, qui sont littéralement sortis de ce monde, nous racontons l'incroyable histoire de notre planète et de ses complexités inhérentes," a indiqué dans un communiqué de presse Tim Pastore, président de la programmation pour National Geographic.

La productrice Jane Root précise de son côté son objectif avec cette nouvelle série: "réinventer les programmes factuels et proposer un spectacle cinématographique inédit". Elle ajoute: "Nous allons décortiquer la science derrière notre merveilleuse planète, en fournissant des histoires aussi divertissantes que surprenantes".