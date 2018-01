EN VIDEO - "L'Amour est dans le pré": Daniel a ému tout le monde en racontant son histoire d'amour tragique

Son témoignage a ému les téléspectateurs lundi 15 janvier. Daniel, 47 ans, est l'un des candidats de la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré sur M6. Interrogé par Karine Le Marchand, l'homme s'est confié sur le drame de sa vie.

Daniel a rencontré à 19 ans une jeune femme dont il est tombé follement amoureux. Ensemble, ils ont vécu le grand amour pendant trois ans. Tout s'est brisé le jour où Daniel a perdu sa compagne dans un accident de la route. Sa compagne était alors enceinte de huit mois.

"C'était un amour caché", explique-t-il, avant d'ajouter: "Je me suis débrouillé tout seul pour remonter la pente. J'ai mis sept ans à m'en remettre et ce qui m'a sauvé c'est mes vaches". Prêt à retrouver l'amour, Daniel cherche une femme "dynamique, nature et féminine".



