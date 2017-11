EN VIDEO - "La Reine des Neiges" (et Olaf) de retour pour les fêtes de fin d'année!

Ils sont de retour... et ils sont toujours aussi chaleureux!

Du 1er au 10 décembre en exclusivité, Disney Cinema bouleverse sa grille de programmation pour présenter au public français un petit bijou d’animation qui ne laissera personne de glace: Joyeuses fêtes avec Olaf. Le célèbre bonhomme de neige Olaf va faire équipe avec le renne Sven, entraînant dans leur sillage une série de quiproquos et de situations aussi loufoques que givrés.



L’histoire:

C’est la première fête de fin d’année à Arendelle depuis la réouverture des portes. Anna et Elsa convient tous les habitants du royaume à de somptueuses festivités. Ce que les deux sœurs n’avaient pas prévu, c’est leurs invités quitteraient précipitamment le château pour rejoindre leur famille et vivre en leur sein ces moments privilégiés.

Comprenant qu’Anna et Elsa se désolent de n’avoir aucune tradition familiale, Olaf s’élance alors à travers tout le royaume à la recherche la plus belle des coutumes au château afin que ses amies connaissent elles aussi les plus belles fêtes de fin d’année qui soient…