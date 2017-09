EN VIDEO - Emmy Awards 2017: la violente réaction d'une actrice en perdant

La 69ème cérémonie des Emmy Awards, qui récompense les œuvres de la télévision américaine, s'est déroulée dimanche 17 septembre à Los Angeles. Elle a été marquée par le triomphe de la mini-série Big Little Lies et de la série La Servante écarlate, qui ont reçu chacune 5 prix.

Parmi les prix reçus par Big Little Lies, un semble ne pas faire l'unanimité: celui de la meilleure actrice dans un second rôle, décerné à Laura Dern (Jurassic Park). L'actrice Jackie Hoffman, nommée pour la série Feud, n'a visiblement pas apprécié perdre.

Des vidéos postées sur Twitter montre l'actrice perdre son tempérament et crier "damn it, damn it" (merde, merde) pendant l'annonce de la victoire de Laura Dern.