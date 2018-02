EN VIDEO - Cyril Hanouna annonce en pleurs la mort d'un membre de "Touche pas à mon poste"

L'émission de Touche pas à mon poste du jeudi 8 février a débuté avec une triste nouvelle: l'annonce du décès de Jésus, chef décorateur de TPMP.

"Je voulais juste vous dire une chose, c’est que TPMP est en deuil aujourd’­hui", a déclaré Cyril Hanouna. "On a appris le décès d’un garçon qu’on aimait énor­mé­ment, un membre de l’équipe qui s’ap­pe­lait Jésus. C’est lui qui faisait toutes les constructions. C’est vrai­ment un garçon que j’ado­rais. C’était un pote et il nous a quit­tés".

L'animateur poursuit, visiblement très ému, alors qu'un montage de ses meilleurs moments dans l'émission est diffusé: "C’est vrai qu’on est très émus".

Après plusieurs secondes, il poursuit, toujours sous le choc: "On va lui dédier cette émission et à toute sa famille, bien entendu. On a appris ça aujourd’­hui et c’est vrai que ça nous a mis un gros coup". Avant de conclure: "On pense fort à toute sa famille et il va vrai­ment, vrai­ment beau­coup nous manquer".