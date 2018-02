EN VIDEO - Connaissez-vous "La Quête héroïque du valeureux Prince Ivandoe", le nouveau conte... décoiffé?

Préparez-vous pour une quête périlleuse à la recherche de la Plume d'Or du Roi des Aigles. Seul un jeune chevreuil sera assez cinglé pour relever ce défi: le Prince Ivandoe !

Cartoon Network a annoncé le lancement d’une nouvelle comédie d’animation au format court. Répondant au doux nom de La Quête héroïque du valeureux Prince Ivandoe, ce conte de fées décoiffé et décoiffant a été imaginé par les Danois Christian Boving-Andersen et Eva Lee Wallberg a qui on doit déjà les géniales aventure du Le Monde incroyable de Gumball.

Valeureux, pas tout à fait charmant... mais carrément attachant!