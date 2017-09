EN VIDEO - CNN en Corée du Nord: un reportage exclusif au "pays du secret"

Alors que les tensions restent vives entre les deux nations, les ressortissants américains n’ont désormais plus le droit de visiter la Corée du Nord. Pour ce document exclusif d’une heure, Secret State : Inside North Korea, l'un des correspondants de CNN en Asie s’est rendu dans le pays du secret.

Lors de son séjour durant lequel il a parcouru plusieurs endroits méconnus des visiteurs, Will Ripley a recueilli le témoignage de Nord-Coréens qui n’avaient jusqu’alors jamais été autorisés à répondre à un journaliste étranger. Effectués sous le contrôle du gouvernement, ces entretiens apportent une vision inédite du quotidien et des aspirations de celles et ceux qui vivent sous le régime autoritaire de Kim Jong-Un.