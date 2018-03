EN VIDEO - Apolline de Malherbe s'excuse d'avoir diffusé à l'antenne de RMC "Libérée, délivrée" de "La Reine des Neiges"

C'est la chanson que les parents détestent: Libérée, délivrée du film La Reine des Neiges de Disney. Impossible de ne pas l'avoir dans la tête. Lors de la matinale d'Apolline de Malherbe sur RMC, un journaliste a évoqué la création de trois nouveaux espaces à Disneyland Paris: Star Wars, Marvel et La Reine des Neiges.

Lors du sujet, le tube Libérée, délivrée a retenti à l'antenne. Apolline de Malherbe a déclaré être "absolument confuse": "Oh non! Vous pouvez pas nous l'imposer. Le problème, c'est que là, on va le chanter. On va l'avoir toute la journée dans la tête. C'est vraiment pas un cadeau qu'on vous fait ce matin" avec cette chanson.