Cyril Hanouna va interviewer Jean-Marie Le Pen

À l'annonce de cette nouvelle, le trublion du PAF a demandé l'avis de ses chroniqueurs sur le sujet. Si la plupart d'entre eux se sont montrés plutôt favorables à cette interview, Matthieu Delormeau a exprimé sa colère. "À mon sens, c'est un animal politique, un animal culturel, on l'aime ou on l'aime pas, mais extrêmement cultivé qui sait débattre, et ces gens-là si on ne veut pas trop les humaniser, il faut les mettre dans des émissions politiques face à des animaux politiques", a jugé le chroniqueur avant de poursuivre "Balance ton post, même s'il y a des gens intelligents, n'est pas encore considérée comme une émission politique, mais de divertissement", avant d'être coupé sèchement par Cyril Hanouna : "Karim Zeribi et Eric Naulleau, c'est autre chose que ce qu'il y a sur France 2 ou sur les autres chaînes, là vous dites n'importe quoi !".

En effet, pour mener à bien l'interview, Cyril Hanouna sera accompagné de deux de ses chroniqueurs : Éric Naulleau et de l'ancien député européen Karim Zéribi. Rendez-vous ce soir pour voir le résultat !