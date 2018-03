EN VIDEO - Ce candidat des "Z'Amours" a perdu tous ses amis à cause de sa compagne

Séquence réglement de compte dans Les Z'Amours. Mardi 27 février, Bruno Guillon a accueilli dans l'émission un couple originaire de Lille, Axelle et Romain. Le coup de foudre ne fut pas immédiat: ils se sont rencontrés via une amie commune et l'homme a dû s'y prendre à plusieurs reprises pour la séduire.

Au cours de l'émission, le présentateur les interroge: "Ce jour là, elle vous a fait un coup tordu, à propos de quoi vous pourriez affirmer ça aujourd'hui?". Une question énigmatique qui pousse le couple à revenir sur un moment douloureux de leur relation:

"On avait un groupe d'une quinzaine d'amis où tout se passait bien", raconte Romain. "Des histoires que je ne devais pas répéter sont venues à mes oreilles. Malgré la confiance que j'ai en elle, j'ai décidé de lui dire et elle n'a pas pu tenir sa langue. Elle est allée répéter immédiatement à sa meilleure amie et moi j'ai perdu tout mon groupe d'amis".

Il conclut sous les applaudissements du public: "Je peux juste la remercier pour la solitude que je vis aujourd'hui".