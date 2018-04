Bientôt une troisième coupure pub pendant les films sur TF1?

Le groupe TF1 a suggéré mercredi aux députés d'autoriser une 3e page de publicité dans les films, parmi d'autres mesures de libéralisation du secteur, dans le cadre d'une audition par la mission parlementaire sur la régulation de l'audiovisuel.

Pour pallier la baisse de ses ressources publicitaires (-15% en 10 ans) et la concurrence des géants américains, le groupe demande aussi l'ouverture de la publicité au secteur du cinéma et aux promotions de la grande distribution (réservées jusqu'ici à la radio et à la presse), un "allègement de la pression fiscale" sur les chaînes et un "durcissement de la réponse graduée" pour lutter contre le piratage, a exposé aux députés Nathalie Lasnon, la directrice des affaires réglementaires du groupe TF1.

"Un assouplissement de la réglementation pour mieux nous adapter et perdurer nous paraît impératif", a-t-elle souligné.