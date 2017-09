Peter Hall, un géant du théâtre britannique, est décédé

Peter Hall, le fondateur de la prestigieuse compagnie théâtrale britannique Royal Shakespeare Company (RSC), est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé mardi 12 septembre le National Theatre dont il fut le directeur.

"Le National Theatre a la grande tristesse d'annoncer la mort de son ancien directeur, Sir Peter Hall, un des grands noms du théâtre britannique", a indiqué le théâtre londonien sur son site internet.

"Sir Peter est décédé le 11 septembre, à l'âge de 86 ans, entouré par sa famille", a-t-il précisé. L'établissement a salué un homme de théâtre "de renommée internationale, dont l'influence sur la vie artistique du Royaume-Uni au XXe siècle est inégalée".

Peter Hall avait fondé la RSC en 1960, à l'âge de 29 ans, et dirigé la troupe jusqu'en 1968. Il avait été directeur du National Theatre de 1973 à 1988. Diagnostiqué avec une démence en 2011, Peter Hall avait six enfants et neuf petits-enfants.