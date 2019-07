Nouveaux rebondissements dans le feuilleton Neymar

Dans l'épisode d'hier, on apprenait que le joueur était absent pour la reprise de l'entraînement hier au Camp des Loges. Ce dont on pouvait se douter, Neymar étant en tribunes le dimanche soir pour assister à la finale de la Copa América remportée par le Brésil face au Pérou (3-1). Le problème, c'est qu'il n'avait pas pensé à prévenir son club, qui est aussi son employeur. La direction a donc annoncé dans un communiqué que "Le Paris Saint-Germain déplore cette situation" et "prendra les mesures appropriées qui en découlent". C'est vrai qu'il y a quelques semaines, Nasser Al-Kelhaïfi avait prévenu que le club serait beaucoup plus strict quant aux comportements de divas de ses joueurs.