MoMa, Whitney et Met, les grands musées new-yorkais s'exposent à Paris

Le MoMa, qui va exposer une sélection de ses chefs-d'oeuvre à la Fondation Vuitton, n'est pas le seul grand musée new-yorkais à exporter ses collections à Paris: le Whitney présente lui ses trésors Pop Art au Musée Maillol.

Quant à la troisième grande institution de la "Grosse Pomme", le Metropolitan Museum, il est aussi présent avec la rétrospective du photographe Irving Penn, exposée chez lui au printemps et qui sera visible du 21 septembre au 29 janvier au Grand Palais. Issues des collections du Whitney Museum of American Art de New York, une soixantaine de pièces majeures du "Pop Art" seront présentées pour la première fois à Paris, au Musée Maillol du 22 septembre au 21 janvier 2018. Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Claes Oldenburg et ses sculptures monumentales, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Alex Katz, Andy Warhol, Jim Dine, Roy Lichtenstein: autant de figures majeures de ce courant qu'accueillera cette exposition.