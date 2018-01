EN VIDEO - "Star Wars" à Disneyland Paris: la "Saison de la Force", tu rejoindras!

Dans une vidéo inédite, le parc aux grandes oreilles a dévoilé les coulisses de ce débarquement totalement inédit à travers le monde - et la galaxie -, qui combine effets spéciaux à couper le souffle, actions scéniques et un son et lumière projeté sur les murs du parc, et notamment la fameuse "Tour de la terreur" ; mais aussi des défilés de stormtroopers ou encore une véritable virée intergalactique dans la nouvelle attraction "Star Tours: l’Aventure Continue" qui nous emmène (parmi tant d'autres destinations) vers une nouvelle aventure sur Crait, la planète du nouveau film Star Wars: Les Derniers Jedi.

A découvrir jusqu'au 25 mars 2018!



