EN VIDEO - Disneyland Paris: une vidéo dévoile les clins d'oeil secrets à Walt Disney dans le parc

Le saviez-vous? Et ça l'avez-vous vu? Dans une vidéo officielle, réalisée en collaboration entre le parc d'attraction et Melissa du blog Golden Wendy, les internautes ont pu découvrir les coulisses de Disneyland Paris.

Si certains connaissent déjà l'envers du décor ou certains secrets de la fameuse magie qui entoure le parc aux grandes oreilles, cet épisode de My Sparkling 25, la websérie exclusive réalisée pour le 25ème anniversaire du parc, pourrait bien dévoiler plusieurs secrets, clins d'oeil et autres anecdotes inattendues ou insolites du "Magic Kingdom". Accompagné d'un "ambassadeur" la jeune femme nous entraîne à l'origine de la magie... et décrypte tous les symboles dédiés à Walt Disney.