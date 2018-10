Place aux méchants! Oubliez donc durant quelques semaines les contes de fées et autres moments d’innocence: jusqu’au 4 novembre prochain, c’est la très attendue saison d’Halloween qui s’installe à Disneyland Paris. Et cette année encore, la fête s’annonce… méchamment sympa!

Et pour cause, comme la star Blake Lively a pu le découvrir en avant-première il y a quelques jours, entre les citrouilles, les fantômes et les décors hauts en couleurs inspirés du film Coco, de nombreuses nouveautés attendent déjà les plus courageux des visiteurs: nouvelles parades, nouveaux chars, nouveaux spectacles: envoûtant…