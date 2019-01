Inutile de résister, la Force sera toujours plus forte. Mais il faudra bien choisir son camp! C'est une tradition et on vient ici même depuis des galaxies lointaines, très lointaines. L'hiver sera galactique à Disneyland Paris.

Que vous soyez un soldat de l'Empire, un simple citoyen voire (pourquoi pas) un Jedi, ce début d'année 2018 est le moment idéal pour parader dans les allées de Disneyland Paris: c'est l'heure de la grande "Célébration Star Wars - Les légendes de la Force".