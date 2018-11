Ne cherchez pas: c'est tout simplement unique au monde. Comme l'année dernière, pour la grande première, "Saison des Super Héros Marvel" est un événement que seul Disneyland Paris propose à travers tous les autres parcs Disney.

Le parc aux grandes oreilles vient de dévoiler son programme pour sa super saison 2, qui aura lieu du 23 mars au 16 juin 2019. Et des surprises de taille sont au programme... et c'est peu de le dire! On verra, en plus de Spider-Man, Iron Man, Captain America, un certain Groot prêter main forte à Star-Lord! Le géant vert - et on ne parle pas de Hulk, également de la partie - sera accompagné d'une toute nouvelle star: Captain Marvel!

En effet, en première mondiale, et moins de deux semaines après la sortie du film très attendu, les visiteurs pourront faire la connaissance d'une certaine Carol Danvers... qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres!

Alors, c'est qui les super chanceux?