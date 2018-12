Mais tout cela n'est qu'un début! Le Parc Walt Disney Studios va devenir en réalité une véritable base arrière de fameux Iron Man, Captain Marvel ou Doctor Strange...

Ainsi, de nouvelles attractions vont voir le jour: un espace de rencontres avec les super-héros, sans doute une salle de spectacles dédiés à l'univers Marvel, des restaurants inspirés et - surtout - le fameux Rock'n'Roller Coaster totalement repensé! Enfin, pour les plus chanceux, le Disney’s Hotel New York fera également peau neuve pour devenir le nouveau Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, soit le tout premier Hôtel Disney à promouvoir cet univers incroyable. Rendez-vous dès 2020 pour tout cela (ou pour la Saison des Super Héros dès le mois de mars 2019...)

Enfin, que les rêveurs se rassurent: en plus de Marvel, Disneyland Paris va voir la création des zones Star Wars et La Reine des Neiges d'ici quelques années... Montant des travaux d'expansion: 2 milliards d'euros! Vers l'infini et au-delà!



La Saison des Super-Héros Marvel, du 23 mars au 16 juin 2019, au Parc Walt Disney Studios.