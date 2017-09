Narcos, la série qui laisse un goût amer en Colombie

Michael Stahl-David, qui joue l'agent de la police américaine des stupéfiants Chris Feistl dans Narcos, a admis lors d'un entretien avec des journalistes à Bogota que la série "est contestée" en Colombie, "mais sans hostilité. C'est juste que (les locaux) ne veulent pas forcément la regarder".

Le producteur exécutif Andi Baiz, lui-même Colombien, reconnait que ses compatriotes sont fatigués de l'association entre leur pays et le narcotrafic: "à travers le monde les gens pensent à la Colombie en termes de drogue et si on a de la chance, Gabriel Garcia Marquez et des joueurs de foot".

"Ils ont du mal à comprendre que nous avons beaucoup plus, notre culture, notre musique, les arts, notre résilience (...). Mais je pense que Narcos montre ça aussi".

Ces dernières années, la Colombie s'est notamment illustrée pour la détente entre les rebelles du Farc et le gouvernement, qui a valu au président Juan Manuel Santos un prix Nobel de la Paix, et pour un boum touristique qui dope sa croissance.

Taliana Vargas, Miss Colombie 2007 qui joue dans la nouvelle saison, veut se montrer positive et assure que "tous les pays du monde n'ont pas eu l'occasion de raconter leur histoire" à un public international, "nous l'avons avec Narcos. C'est une histoire douloureuse mais nous n'en sommes plus là".