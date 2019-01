Les séries à ne pas rater en janvier 2019

Après deux saisons saluées par la critique, True Detective revient pour un troisième opus. Succédant à Matthew McConaughey et Colin Farrell, c'est Mahershala Ali qui prend le premier rôle de cette saison 3 dont la bande annonce est plus que mystérieuse. L'histoire devraient normalement se dérouler à Ozark dans trois temporalités différentes : 1980, 1990 et 2015. Les 8 épisodes de True Detective seront diffusés à partir du 13 janvier sur HBO aux États-Unis et seront disponibles dès le lendemain sur OCS City et OCS Go.