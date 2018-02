EN VIDEO - "Tin Star": découvrez les premières images de la série Altice avec Tim Roth

Après Les Médicis: Maîtres de Florence et Riviera, découvrez la nouvelle création originale d’Altice: Tin Star. Portée par Tim Roth (Reservoir Dogs, Lie to me) et Christina Hendricks (Mad Men), l'action de Tin Star se déroule dans une petite bourgade canadienne, comme dans Twin Peaks. On y retrouve les atmosphères oppressantes et un brin surnaturelles de ces villes américaines perdues au milieu de nulle part.

Voici le synopsis: Jim Worth, un agent britannique expatrié, recommence sa vie à zéro avec sa famille, en tant que chef de la police de Little Big Bear. Peu après leur arrivée, l'ouverture d'une raffinerie de pétrole transforme la ville, y important trafic de drogue, prostitution et crime organisé. Tout en tentant de maintenir l'ordre, Jim Worth est aussi sur la trace d'un assassin insaisissable...

Diffusée en Angleterre sur Sky Atlantic, Tin Star a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Les 10 épisodes de la saison 1 de Tin Star seront disponibles en 4K le 6 mars en exclusivité sur SFR Play VOD illimitée, service de SVOD de SFR, accessibles dans les offres fixes et mobiles SFR et également en OTT.

Découvrez ci-dessous deux bandes-annonces de Tin Star: