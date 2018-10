Si vous n'avez pas encore jeté un coup d'oeil à cette série, vous loupez l'un des joyaux de la couronne. Plébiscité à travers le monde, "The Crown" retrace avec une justesse tout particulière l'ascension de la jeune Elizabeth II sur le trône d'Angleterre.

Rires, peines, histoire(s) d'amour et évidemment décisions diplomatiques et dessous politiques: cette série est plus que jamais une plongée au coeur de Windsor, sans jamais tomber dans le cliché "people".

Avant l'arrivée - très attendue - de la saison 3 qui verra Elizabeth changer d'interprète (Claire Foy est remplacée par Olivia Colman dans le rôle de la reine plus âgée), Sony Pictures Home Entertainment vient de mettre à disposition pour tous les sujets de sa majesté la saison 2 en Blu-ray et DVD.