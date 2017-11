EN VIDEO - Les séries sont-elles vraiment une menace pour le cinéma?

Les séries vont-elles tuer le cinéma? Leur succès n'est plus seulement une mode générationnelle et touche à présent tous les âges. "Mon père regarde encore plus Netflix que moi", explique Aurélia, une passionnée de séries.

Les producteurs profitent également de ce phénomène. C'est notamment le cas de Pascal Breton, à l’origine de la série Marseille. Il a annoncé investir plus de 8 milliards de dollars en 2018.

Mais le cinéma n'a pas perdu ses adeptes. Avant-premières, animations, orchestres, cadeaux… Alexandre Hellmann, le directeur de la mythique salle du grand Rex, joue la carte de l’évènement pour attirer le public.

Une stratégie gagnante car malgré la concurrence, la fréquentation en salle reste stable avec déjà 168 millions d’entrées enregistrées depuis janvier dernier.