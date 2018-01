EN VIDEO - Découvrez la série "Fauda", série d'action musclée au coeur du conflit israélo-palestinien

Sur les traces de la "Panthère". Palpitant, haletant... A découvrir d'urgence. Dès le 10 janvier, l’intégrale de la saison 1 de la série israélienne Fauda est disponible en coffret DVD.

Bien moins célèbre que d'autres feuilletons, pourtant, cette saga qui nous plonge d'une façon réaliste et unique au coeur du conflit israélo-palestinien a inspiré, par exemple, la formidable saga US Homeland. Et pour cause: son mode d'écriture, très musclé et caméra au poing, donne à voir ce que personne ne voit jamais.

Derrière ce succès: la productrice Maria Feldman (derrière le succès de Hatufim) et les auteurs Lior Raz et Avi Issacharoff, respectivement ancien des forces spéciales de Tsahal et grand reporter au Moyen-Orient.

Voici le synopsis:

Fauda ("chaos" en arabe) est la série d’action qui bat tous les records d’audience en Israël et en Palestine, une plongée inédite au cœur des deux camps.

Mêlant habilement tension, drame, suspense et confusion, Fauda retrace l'histoire d'une unité d’élite israélienne qui opère sous couverture en Palestine et élimine "La Panthère", l’un des terroristes les plus dangereux de la planète.

Quelques années plus tard, les services secrets reçoivent une information capitale: "La Panthère" est toujours en vie.

Ex-infiltré, Doron Kabilio va reprendre du service pour débusquer son pire ennemi. Une lutte à mort entre l’unité antiterroriste israélienne et "La Panthère" va commencer