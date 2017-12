EN VIDEO - Pour Noel, "Breaking Bad" arrive en version intégrale en Blu-Ray... et non-censurée

Stupéfiant, hein? Forcément, lorsqu'un certain Walter White est dans le coin, ça ne peut être autrement. Pour cette fin d'année, et avant la grande célébration des 10 ans de la série, voici donc un coffret ultime Breaking Bad à mettre entre toutes les mains. Et pas seulement du Nouveau-Mexique.

Voilà donc un coffret inédit de 15 Blu-Ray qui condense donc les cinq saisons de l'une des séries les plus marquantes de ces dernières années.

Dans cette intégrale, les amateurs comme les non-initiés (il parait qu'ils existent encore) pourront donc re-découvrir les exploits de Walter White, un professeur de chimie qui se lance, après avoir découvert qu'il avait un cancer du poumon en phase terminale, dans un trafic de méthamphétamine avec Jesse Pinkman.

Mais dans ce coffret ultime, pourtant, même les plus aguerris pourraient bien être surpris: une édition exceptionnelle et limitée, des visuels inédits et graphiques, les 62 épisodes en version non censurés et plus de 50 heures de bonus tous plus fumeux les uns que les autres.

La preuve avec cet extrait ci-dessous...

Et cerise sur la meth: en même temps, un certain Saul Goodman sort de sa tanière pour Noël... Et la saison 3 du spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, l'irremplaçable (ou presque) avocat est disponible. Overdose de plaisir.