5 séries qu'il ne fallait pas rater en 2018

Non, il ne s'agit pas d'une adaptation du film de 1992 avec Kevin Costner et Whitney Houston, mais bien d'une série originale. Bodyguard raconte l'histoire de David Budd (Richard Madden), ancien vétéran d'Afghanistan qui sert désormais de garde du corps à Julia Montague (Keeley Hawes), ministre de l'intérieur britannique. Le problème, c'est qu'il méprise les avis politiques de sa patronne et se retrouve partagé entre ses convictions personnelles et ses devoirs de soldat.

Bodyguard est l'un des plus gros succès de cette année 2018, à tel point qu'originellement diffusée par la BBC, Netflix a tout fait pour la racheter au plus vite. Sur fond de rebondissements inattendus, la série livre une réflexion intéressante et pertinente sur le terrorisme et les récupérations politiques à son sujet. Elle est en phase avec son temps et remplie de suspens bien maîtrisés !