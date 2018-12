BD, jeux vidéo, cinéma : Comment plongez au cœur de l'univers d'Astérix

Si très vite après la création du personnage d'Astérix, des films d'animation ont vu le jour, il aura fallu attendre les années 90 pour qu'un premier film sorte sur grand écran. En 1999, Claude Zidi réalise Astérix et Obélix contre César. Avec Christian Clavier (Astérix) et Gérard Depardieu (Obélix), le film enregistre près de neuf millions d'entrées en France et c'est le plus vu dans les salles en 1999.

Depuis quatre films sont sortis au cinéma et Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, fut celui qui enregistra le plus grand succès au box-office : plus de 14 millions d'entrées en 2002. On vous laisse avec la bande-annonce de ce film !