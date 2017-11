Voici pourquoi Michel Sardou boude toujours sur les pochettes de ses disques

A 70 ans, Michel Sardou a sorti son dernier album, Le Choix du fou. Après 50 ans de carrière, il a décidé d'y mettre un terme. "Je n'écris plus de chansons", a-t-il indiqué dans une interview accordée à l'AFP. "La chanson m'a procuré un bonheur énorme. Je finis sur une bonne note. Je me sens incapable de me renouveler, j'ai tout dit", estime-t-il.

Au cours de l'interview, le chanteur revient sur ses chansons polémiques, son plaisir à chanter et dévoile une étonnante anecdote sur les couvertures de ses albums. Alors que le journaliste lui fait remarquer que celles-ci le présentent souvent l'air grave, Sardou répond simplement: "Mais parce que je n'aime pas faire de photos! Sur scène, je me marre avec le public! Mais quand il faut poser... Je n'y arrive pas".