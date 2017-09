Une gare parisienne abandonnée se transforme en club de jazz

C’est notamment pourquoi, malgré les 8 mois de rénovation, La Gare - c’est le nom qu’il lui a donné - semble comme restée dans son jus. La salle peut donc accueillir jusqu’à 300 personnes. Pour éviter la cohue, Julien Caumer a interdit de parler de haute voix quand les musiciens sont en train de jouer. Les concerts sont quotidiens et variés. La Gare accueille aussi bien des grands noms du jazz, que des artistes résidents que des élèves du Conservatoire de Paris. Chacun d’eux apprécie se produire dans ce lieu aussi esthétique qu’atypique. Sur la façade, on aperçoit justement un des collages géants de l’artiste.

Pour offrir un spectacle encore plus beau, Julien Caumer a prévu un agrandissement. La SNCF devrait dégager d’autres rails et quais de la Petite Ceinture. Plus de 2000 m2 seront ainsi transformés en jardin et terrain, dont les fans de jazz pourront profiter. Le graffeur explique "on conservera le côté nature sauvage du lieu mais on installera quelques tables et chaises et on créera six jardins ouvriers pour les habitants du quartier". Quant au sous-sol du lieu, il est prévu que cet espace de 8 mètres sous plafond offre un club électro aux clients.

>> La Gare, 1, avenue Corentin-Cariou. Du lundi au vendredi de 16 heures à 2 heures. Et les week-ends à partir de 14 heures.